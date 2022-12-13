Массовая драка мигрантов на пункте Ozon в российском городе попала на видео

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon, их потасовка попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На появившемся видеоролике видно, как иностранцы на парковке в российском городе ругаются между собой. Затем словесный конфликт перерастает в силовой. Мигранты бьют друг друга по лицу, некоторые из участников потасовки падают. Кроме того, иностранцы колотят находящиеся на территории автомобили.

Позже выяснилось, что сотрудники Ozon мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы и толкались. Руководители уверяют, что такие разборки между мигрантами возникают достаточно часто.

Сотрудникам полиции уже доложили о ситуации, передает портал Е1. «Информации о пострадавших не зафиксировано. Полиция проверит сведения, опубликованные в интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта», — заявили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее толпы мигрантов устроили драку на Дубининской улице в центре Москвы. До этого в столице полицейские задержали не менее 28 мигрантов, устроивших массовую драку на стройке.