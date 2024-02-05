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10:33, 5 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка обиделась на знакомого и сломала ему два ребра каблуком

Суд отправил на лечение к наркологу тюменку, сломавшую каблуком 2 ребра мужчине

Фото: Brooke Lark / Unsplash

Исетский суд вынес приговор в отношении 44-летней местной жительницы, сломавшей каблуком два ребра обидевшему ее мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Женщину признали виновной по части 1 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека») УК РФ и назначили наказание в виде 2,5 года лишения свободы. Учитывая, что осужденная одна воспитывает несовершеннолетнего ребенка, суд заменил назначенное наказание тремя годами лишения свободы условно и обязал пройти лечение у нарколога.

По данным суда, тюменка распивала спиртные напитки в компании знакомых 10 сентября 2023 года. В какой-то момент между ней и мужчиной, обозвавшим ее, произошел конфликт, началась потасовка. Когда потерпевший упал на пол, обиженная россиянка нанесла ему в бок не менее двух ударов каблуком. С места происшествия мужчину госпитализировали, у него диагностировали переломы двух ребер и левосторонний пневмоторакс.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к штрафу женщину, ударившую полицейского в грудь и оторвавшую погон с его куртки.

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      Олеся Мицкевич
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