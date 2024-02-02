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09:07, 2 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка ударила полицейского в грудь и оторвала погон с куртки

В ЯНАО оштрафовали женщину, ударившую в грудь и оскорбившую полицейского

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе суд приговорил к штрафу женщину, напавшую на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщина признана виновной по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») и статьи 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 16 октября 2023 года во дворе дома на улице Глазкова в Салехарде пьяная женщина три раза ударила в грудь полицейского. Затем она оторвала погон с левого плеча куртки правоохранителя и обозвала его.

Ранее стало известно, что в Астрахани мужчина попытался помешать эвакуации своей машины и попал под суд.

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      Екатерина Кашурникова
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