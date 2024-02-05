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15:43, 5 февраля 2024Спорт

Российские футболисты подрались после матча в Турции

Футболисты «СКА‑Хабаровск» и «Челябинска» устроили драку после матча в Турции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Футболисты «СКА‑Хабаровск» и «Челябинска» устроили драку после товарищеского матча на сборах в Турции. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел после финального свистка матча, который завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». Нападающий хабаровчан Саид Алиев начал драку с одним из соперников, после чего к ним подбежали другие игроки и тренеры команд.

«СКА‑Хабаровск» выступает в Первой лиге и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Челябинск» идет четвертым в дивизионе А Второй лиги.

Ранее болельщики устроили массовую драку на матче Высшей хоккейной лиги между самарским ЦСК ВВС и пензенским «Дизелем». Отмечалось, что перед этим поклонники игравших на выезде пензенцев отобрали у местных фанатов баннер, а также приставали к девушкам-волонтерам.

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