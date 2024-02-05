Российские подростки напали на мужчину и отобрали у него портсигар

СКР: в Магнитогорске двое подростков напали на мужчину и отобрали портсигар

В Магнитогорске задержаны двое подростков по подозрению в разбойном нападении — они избили мужчину и отобрали у него портсигар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Двум несовершеннолетним 2006 и 2007 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 162 УК РФ («Разбой»).

По данным следствия, вечером 3 февраля на улице Московской они напали на незнакомого 40-летнего мужчину. Они избили его, затем обыскали карманы куртки и похитили портсигар. Полицейские задержали их по горячим следам.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте молодых людей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане следователи возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя за нападение на дядю.