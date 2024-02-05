СБУ задержала главу подразделения Верховного суда Украины за поддержку России
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем официальном Telegram-канале о задержании главы одного из подразделений Верховного суда за поддержку России.
В распоряжении ведомства имеются записи разговоров, где чиновник отрицает суверенитет Украины, сомневается в соблюдении конституции и возможности Украины владеть морской границей.
По заявлению СБУ, чиновник в общении с подчиненными положительно высказывался о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Во время обыска ведомством были обнаружены устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенная на Украине литература. Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ сообщила о задержании в Одессе человека, выдававшего себя за действующего сотрудника ведомства. Мошенник предлагал фейковое трудоустройство в областном управлении СБУ, а после получения денежных средств обрывал контакты с пострадавшими.