Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:43, 5 февраля 2024Бывший СССР

СБУ задержала главу подразделения Верховного суда Украины за поддержку России

СБУ задержала пророссийского главу подразделения Верховного суда Украины

Фото: Алексей Вовк / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем официальном Telegram-канале о задержании главы одного из подразделений Верховного суда за поддержку России.

В распоряжении ведомства имеются записи разговоров, где чиновник отрицает суверенитет Украины, сомневается в соблюдении конституции и возможности Украины владеть морской границей.

По заявлению СБУ, чиновник в общении с подчиненными положительно высказывался о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Во время обыска ведомством были обнаружены устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенная на Украине литература. Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ сообщила о задержании в Одессе человека, выдававшего себя за действующего сотрудника ведомства. Мошенник предлагал фейковое трудоустройство в областном управлении СБУ, а после получения денежных средств обрывал контакты с пострадавшими.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Министр и двое депутатов погибли в результате удара ВСУ по ЛНР. Глава республики пообещал отомстить

      В ЕС раскрыли детали новых антироссийских санкций

      Визит Нуланд в Киев назвали дипломатической разведкой

      В США заявили об обсуждении в Кремле интервью Путина Карлсону

      Украина начала продавать электроэнергию в Европу из-за роста генерации

      В Москве задержали известного адвоката

      В Грузии решили ужесточить контроль на границе

      Больше трети граждан Эстонии не одобрили прием украинских беженцев

      Российские полицейские похитили изъятые сигареты на 85 миллионов рублей

      Найден новый недостаток электромобилей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше