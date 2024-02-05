СБУ задержала главу подразделения Верховного суда Украины за поддержку России

СБУ задержала пророссийского главу подразделения Верховного суда Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем официальном Telegram-канале о задержании главы одного из подразделений Верховного суда за поддержку России.

В распоряжении ведомства имеются записи разговоров, где чиновник отрицает суверенитет Украины, сомневается в соблюдении конституции и возможности Украины владеть морской границей.

По заявлению СБУ, чиновник в общении с подчиненными положительно высказывался о частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Во время обыска ведомством были обнаружены устройство слежки, более 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию и запрещенная на Украине литература. Чиновнику грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ сообщила о задержании в Одессе человека, выдававшего себя за действующего сотрудника ведомства. Мошенник предлагал фейковое трудоустройство в областном управлении СБУ, а после получения денежных средств обрывал контакты с пострадавшими.