Российские силовики задержали лидеров и членов террористической организации

В Татарстане силовики пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

В Татарстане силовики задержали лидеров и членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, задержанные проводили нелегальные агитационные собрания, вербовали новых членов, собирали деньги для осужденных лидеров «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые в данный момент находятся в учреждениях ФСИН. Дома у членов ячейки были обнаружили рукописные и электронные носители информации, содержащие идеологические материалы, и литературу, внесенную в федеральный перечень экстремистских материалов, а также средства связи.

Издание «Реальное время» уточняет, что незаконная деятельность задержанных продолжалась с июля 2021 года по 2 февраля 2024 года.

Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о терроризме.