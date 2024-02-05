СКР возбудил дело из-за нападения стаи бездомных собак на подростка

СК возбудил дело из-за нападения бездомных собак на подростка в Ставрополье

Следователи возбудили уголовное дело из-за нападения стаи бездомных собак на подростка в Минеральных Водах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в ходе мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в городском парке на несовершеннолетнего напала стая бродячих собак и покусала его. Ему уже оказали медицинскую помощь.

Дело возбуждено по статье 293 («Халатность») УК РФ. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В официальном Telegram-канале мэрии города Минеральные Воды сообщили, что в городе проводится работа по отлову безнадзорных животных.

Ранее стало известно, что в Хабаровске суд оштрафовал 38-летнего мужчину, приказавшего своей собаке напасть на полицейского.