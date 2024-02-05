Стало известно о планах России, Китая и Ирана провести военно-морские учения

Mehr News Agency: Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в ближайшие недели. Об этом пишет Mehr News Agency со ссылкой на командующего Военно-морскими силами (ВМС) Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.

Командующий иранскими ВМС также отметил, что учения при участии Китая и России пройдут до конца года по иранскому календарю (19 марта). Он добавил, что к совместным учениям будут приглашены и другие страны.

16 и 17 марта прошлого года Россия, Китай и Иран также проводили совместные военно-морские учения в Аравийском море в районе иранского порта Чахбехар.