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16:26, 5 февраля 2024Мир

Стало известно о планах России, Китая и Ирана провести военно-морские учения

Mehr News Agency: Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в ближайшие недели. Об этом пишет Mehr News Agency со ссылкой на командующего Военно-морскими силами (ВМС) Ирана контр-адмирала Шахрама Ирани.

Командующий иранскими ВМС также отметил, что учения при участии Китая и России пройдут до конца года по иранскому календарю (19 марта). Он добавил, что к совместным учениям будут приглашены и другие страны.

16 и 17 марта прошлого года Россия, Китай и Иран также проводили совместные военно-морские учения в Аравийском море в районе иранского порта Чахбехар.

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      Лина Пивоварова
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