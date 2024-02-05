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21:14, 5 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о слежке за подозреваемой в работе на Россию евродепутатом

The Times: спецслужбы Ирландии следили за евродепутатом Жданок по запросу Латвии

Спецслужбы Ирландии осуществляли слежку за подозреваемой в работе на Россию депутатом Европарламента (ЕП) Татьяной Жданок по просьбе властей Латвии. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в ирландских спецслужбах.

Как сообщается, детективам Национальной службы разведки по вопросам преступности и безопасности (NCSI) было поручено осуществлять наблюдение за Жданок в ходе ее визита в 2023 году. Источники отмечают, что в ведомстве знали о внимании латвийских властей к политику, но не были проинформированы о причинах подозрений.

«Это очень деликатный вопрос, в котором участвует высокопоставленный депутат Европарламента, поэтому латыши просто попросили нас следить за ее передвижениями, и с кем она могла встречаться», — заявил источник. Он отметил, что запрос от Латвии был сделан на самом высоком уровне и был доведен до сведения лишь немногих сотрудников.

Ранее Жданок назвала причиной обвинений в шпионаже в пользу России стремление отвлечь внимание от героизации нацизма в Латвии. По ее мнению, скандал был организован, чтобы сорвать мероприятие, посвященное холокосту в Латвии во время Великой Отечественной войны.

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      Юрий Леонов
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