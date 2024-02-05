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09:10, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Врач назвал связанную со здоровьем суставов распространенную ошибку

Врач-терапевт Прощаев назвал ошибкой уменьшение движения для здоровья суставов

Фото: Wutzkohphoto / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявил, что уменьшение движения не способствует сохранению здоровья суставов. Распространенную ошибку, связанную со здоровьем суставов, он назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что движение очень важно для здоровья суставов. «Некоторые делают ошибку, уменьшая объем движения, думая, что тем самым помогают суставам», — отметил врач.

По словам доктора, на самом деле количество внутрисуставной жидкости, которая является связующим звеном в суставе, зависит от того, как работают мелкие сосуды. «Без движения из пяти капилляров у нас работает один, а при движении — четыре или даже все пять», — пояснил Прощаев.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф о хрусте в суставах. Специалист назвал эту распространенную у россиян привычку нормой и отметил, что она не вредна для суставов.

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      Олег Давыдов
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