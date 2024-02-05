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11:27, 5 февраля 2024Из жизни

У мужчины с беременной женой начался токсикоз

SCMP: в Китае у мужчины начался токсикоз из-за переживаний за беременную жену

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Житель Китая стал мучиться от токсикоза из-за беременной жены. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Мужчина по фамилии Чжу из провинции Шаньдун рассказал, что его беременная жена, в отличие от других известных ему женщин в положении, редко жаловалась на недомогания. Вместо этого проблемы с самочувствием начались у него. Мужчина стал мучиться от тошноты, похожей на токсикоз беременных.

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Чжу обратился за медицинской помощью. После обследований врачи заключили, что он абсолютно здоров. Медики заявили, что его состояние может быть спровоцировано стрессом, переживаниями за жену или нарушениями гормонального фона. «Врачи сказали, что мое недомогание, скорее всего, связано с тем, что у нас с женой глубокая связь», — говорит Чжу. По словам медиков, подобное состояние всегда носит временный характер и не является опасным.

Ранее сообщалось, что житель Китая бросил невесту в Таиланде перед свадьбой и сбежал из страны, когда узнал, что она беременна девочкой. Женщина обратилась в правозащитную организацию.

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      Алиса Удовик
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