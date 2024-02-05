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13:12, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Белоруссии задержали россиянина за сбыт фальшивых долларов

В Белоруссии задержали россиянина за сбыт 30 тысяч фальшивых долларов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Гражданин России был задержан в Гродненской области на западе Белоруссии при попытке обмена 30 тысяч фальшивых долларов (2.7 миллиона рублей), сообщил Государственный комитет судебных экспертиз республики.

Правоохранителям мужчина пояснил, что купюры, по его мнению, являются подлинными и были приобретены в банковских учреждениях на территории России. В Белоруссию мужчина прибыл с целью приобретения автомобиля.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении и сбыте поддельных банкнот иностранной валюты в особо крупном размере.

Ранее Министерство внутренних дел Белоруссии исключило из списка граждан, причастных к экстремистской деятельности, бывшего редактора издания NEXTA Романа Протасевича.

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