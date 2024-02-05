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10:33, 5 февраля 2024Бывший СССР

В ЕС оценили реалистичность надежд Киева на получение европейских денег

Посол ЕС: надежды Украины на получение денег Евросоюза в марте реалистичны

Фото: Alina Smutko / Reuters

Надежды Украины на получение первых денег Европейского союза (ЕС) по долгосрочной программе помощи в марте реалистичны. Об этом заявила посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова в интервью «РБК-Украина».

«Я думаю, что это реалистично. (…) Я считаю, что это действительно историческое решение для Украины», — оценила она ожидания украинских властей.

Дипломат также отметила высокий уровень уверенности в том, что ЕС сможет выплатить деньги в марте. По ее словам, перевод будет в размере нескольких миллиардов евро. Матернова добавила, что положительное решение Евросоюза о программе бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро продемонстрировало солидарность ЕС.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что местные власти рассчитывают на поступление средств по программе ЕС уже в марте. Помимо этого, Киев ждет хороших новостей и из США, подчеркнул он.

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      Кристина Есикова
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