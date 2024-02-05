В ЕС перечислили отвлекающие от Украины факторы

Посол Евросоюза Матернова перечислила отвлекающие от Украины факторы

Посол Евросоюза (ЕС) Катарина Матернова в интервью РБК-Украина заявила об отвлекающих от Украины факторов и отсутствии усталости в ЕС.

«Я не думаю, что это обязательно усталость от Украины, но есть отвлекающие факторы, связанные с тем, что происходит с повстанцами-хуситами, Израилем, Газой, Хезболлой, просто если назвать один этот театр» — перечислила политик.

Матернова также отметила возможные проблемы при вступлении Украины в Евросоюз: «Позвольте мне повторить. Каждый шаг, каждый шаг на пути вступления в ЕС одобряется единогласно».

Ранее Катарина Матернова в интервью Европейской правде называла реалистичным вступление Украины в Евросоюз в 2030 году, при условии проведения множества реформ.