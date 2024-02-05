В Госдуме заявили о положительном эффекте санкций на экономику

Депутат Чепа: антироссийские санкции критикуют даже на Западе

Готовящийся 13-й пакет санкций ЕС против России критикуют даже на Западе, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Западные эксперты уверены, что вводить новые санкции нецелесообразно, так как в них нет никакого смысла, отметил депутат. «Поэтому, безусловно, в России наблюдается рост экономики, и сегодня даже многие западные эксперты обращают внимание на то, что эти пакеты санкций сыграли некую положительную сторону, то есть эффект получился противоположный, и экономика в РФ меняется в лучшую для нее сторону», — сказал он.

Политик добавил, что новые санкции носят формальный характер — с их помощью западное сообщество хочет лишь показать свою поддержку Украине.

Ранее в Госдуме отреагировали на планы ЕС ограничить перемещение российских дипломатов.

