В Грузии допустили вероятность теракта в стране после обнаружения взрывчатки

Директор СГБ Грузии Мгеладзе допустил теракт в стране после находки взрывчатки

Организаторы провоза взрывчатки из Украины через территорию Грузии могли совершить теракт в стране. Об этом заявил директор контртеррористического центра Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе, сообщает ТАСС.

Мгеладзе сообщил, что СГБ смогла предотвратить вывоз трех взрывных устройств в Россию. Также он добавил, что организаторы перевозки решили оставить часть взрывчатки в Тбилиси.

«На территории Грузии аналогично могли быть осуществлены теракты, это также предотвратила Служба госбезопасности и контртеррористический центр», — заявил представитель спецслужбы. Он отметил, что обнаруженное взрывное устройство привело бы к большому числу жертв.

Ранее Мгеладзе потребовал от Украины ответ по поводу попытки провоза взрывчатки. По его словам, они предоставили украинским властям всю необходимую информацию по делу.