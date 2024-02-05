В Киеве заявили об отсутствии опасений из-за состояния канадских ракет CRV7

Буданов: у Киева не вызывает опасений состояние канадских ракет CRV7

Украинские власти не испытывают опасений из-за состояния канадских ракет CRV7, подлежащих утилизации. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает ТАСС.

«У нас нет опасений», — заявил он.

Буданов также отметил, что Украина нуждается в большом количестве боеприпасов, а канадские ракеты можно будет запускать как с вертолетов, так и с наземных пусковых установок. При этом отмечается, что у ракет превышены сроки хранения, что может дестабилизировать взрывчатку и спровоцировать детонацию при их перевозке.

Ранее постпред Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что страны альянса не отдадут Киеву свои запасы боеприпасов, так как их наличие предусмотрено оборонными планами альянса. Сейчас странам НАТО приходится закупать снаряды у третьих стран, чтобы пополнить свои запасы.