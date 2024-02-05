В Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров

NE: поведение Шойгу во время переговоров с Пекином стало сюрпризом для Китая

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с недавно назначенным главой китайского оборонного ведомства адмиралом Дун Цзюнем, и поведение российского коллеги стало сюрпризом для Пекина. Об этом сообщил китайский портал NetEase (NE), перевод для русскоязычной аудитории предоставило АБН24.

«Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке», — передали журналисты из Поднебесной.

Китайскую сторону сильно удивило приветствие министра обороны РФ, так как там осведомлены, что это слово используется в России не так широко, как во времена СССР. Однако такой поступок Сергея Шойгу и его желание поприветствовать китайского коллегу на его родном языке возымели сильный эффект в КНР, где слову «товарищ» придают большое значение.

Журналисты из Китайской народной республики отметили для себя еще кое-что необычное: глава российского Минобороны, который производит впечатление сурового и немногословного военачальника, во время этого разговора показал себя искусным дипломатом. Так, Сергей Шойгу акцентировал внимание на том, что адмирал Дун в прошлом проходил обучение в Военной академии Генерального штаба в Москве, и подчеркнул, что этот опыт поспособствует расширению военного сотрудничества между государствами в будущем.

«Шойгу с энтузиазмом отнесся к назначению Дуна на пост министра обороны Китая. А напоминание об учебе в России позволило сократить дистанцию ​​между двумя сторонами во время общения», — отметили журналисты NE. Они добавили, что, на контрасте с РФ, представители оборонного ведомства США даже не попытались установить контакты с новым китайским министром спустя месяц со дня его назначения, из-за чего перспективы такого рода сотрудничества между странами сомнительны.

Адмирал Дун Цзюнь был назначен новым главой Минобороны КНР в конце декабря. До этого он занимал пост командующего Военно-морскими силами (ВМС) республики.