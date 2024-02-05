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20:09, 5 февраля 2024Бывший СССР

В Литве предложили составить реестр обходящих санкции против России компаний

Делегат Литвы в ПАСЕ Зингерис предложил реестр обходящих санкции против РФ лиц
Эмануэлис Зингерис

Эмануэлис Зингерис. Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Глава делегации Сейма Литвы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Эмануэлис Зингерис предложил создать реестр лиц и компаний, обходящих санкции против России. Об этом сообщает LRT.

Зингерис сообщил, что зарегистрировал в Совете Европы предложение соответствующей резолюции. Как отмечается, сам список будет создан в период председательства Литвы в Комитете министров Совета Европы во второй половине года.

«Это послание всем компаниям, [которые] скоро увидят свои имена и названия своих компаний в этом списке позора», — заявил делегат от Литвы.

Ранее министерство иностранных дел Латвии предложило провести проверку на пророссийские взгляды иностранных граждан, работающих в стратегически важных компаниях страны. В ведомстве предложили отраслевым министерствам и госучреждениям проверить на поддержку специальной военной операции России граждан третьих стран.

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      Юрий Леонов
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