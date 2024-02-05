Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:33, 5 февраля 2024Наука и техника

В России создадут новый гражданский самолет на базе Як-152

«Яковлев»: на базе Як-152 планируется создать новый гражданский самолет

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На базе Як-152 планируется создать новый российский гражданский самолет. Об этом РИА Новости сообщили в компании «Яковлев».

«Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами», — заявили в «Яковлеве».

Хотя главным приоритетом в компании назвали обеспечение российских вузов самолетами Як-152, в «Яковлеве» не исключили возможности их поставок за границу.

В январе агентство со ссылкой на «Яковлев» сообщило, что обновленный учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить импортозамещенную версию существующего мотора или адаптированный вертолетный двигатель ВК-650.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Груз направлялся в Россию

      Арестованная на пять суток за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

      Стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

      Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе

      Егор Крид удивил фанатов неожиданной сменой имиджа

      На Украине заявили о поставках F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

      В одном из городов России отказались отменять концерт Кристины Орбакайте

      Приехавшая в Россию из Словении девушка удивилась ценам на продукты

      Российский депутат предрек плохой конец ветерану СВО из-за поста о мигрантах

      Перспективы роста производства машин в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше