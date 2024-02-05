В США объяснили визит Нуланд в Киев

Джонсон: визит Нуланд в Киев подтверждает, что США поддерживают Зеленского

Власти США пока отдают предпочтение президенту Украины Владимиру Зеленскому в конфликте с главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его словам, визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев является тому подтверждением. Как утверждает Джонсон, Вашингтон «твердо стоит за Зеленским».

При этом, считает он, противостояние Залужного и Зеленского, скорее всего, завершится победой главкома, поскольку тот пользуется поддержкой в военных кругах. Джонсон также обратил внимание, что кадровые перестановки на Украине происходят на фоне усиления атак российской армии на поле боя.

Ранее стало известно, что визит Нуланд оказался сюрпризом для Киева. Отмечалось, что в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.