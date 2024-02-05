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18:42, 5 февраля 2024Бывший СССР

В США заявили о наиболее слабом положении украинской армии с лета 2022 года

New York Tines: ВСУ находятся в самом слабом положении с лета 2022 года

Фото: Alina Smutko / Reuters

На поле боя солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся, по всей вероятности, в самом слабом положении с лета 2022 года, сообщает газета The New York Times.

«Испытывая нехватку боеприпасов и личного состава, они изо всех сил пытаются сдержать возобновившиеся российские наступления по всему фронту, причем эпицентр боевых действий находится вокруг разрушенного города Авдеевка на востоке Донецкой области» — пишет издание.

Журналисты газеты полагают, что падение Авдеевки стало бы самой значительной победой российских войск с момента падения Артемовска (украинское название Бахмут) в мае, и это открыло бы новые направления для наступления на весь восточный регион Донбасса.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал о сложном положении украинских войск под Авдеевкой.

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