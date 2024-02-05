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17:00, 5 февраля 2024Мир

Визит Нуланд в Киев назвали дипломатической разведкой

Политолог Мезюхо назвал визит Нуланд в Киев дипломатической разведкой США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политолог Иван Мезюхо назвал визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев дипломатической разведкой Штатов. Его цитируют «Известия».

«На мой взгляд, речь точно не идет о государственном перевороте. Вероятно, Вашингтон и отвечающие за Украину структуры по типу американского государственного департамента обеспокоены напряжением во взаимоотношениях между главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и президентом страны Владимиром Зеленским», — отметил политолог.

Он предположил, что во время своего приезда Нуланд решала именно связанные со сложностью в их коммуникации вопросы.

Ранее сообщалось, что Нуланд могла приехать в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине.

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      Ольга Лаврикова
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