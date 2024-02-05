AT: Нуланд могла приехать в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев в том числе и для того, чтобы предотвратить военный переворот на Украине. Такую предположительную цель называет обозреватель издания Asia TImes (AT) Стивен Брайен.

Журналист предполагает, что переворот мог устроить главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. В свою очередь, президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что хотел уволить генерала.

«Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского», — пишет Брайен.

По мнению директора киевского Института глобальных стратегий Вадима Карасева, поездка Нуланд в украинскую столицу свидетельствует о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе. Сам визит Нуланд оказался сюрпризом для украинских властей, поскольку в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.