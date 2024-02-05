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05:38, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Поездку Нуланд в Киев сочли прощанием Байдена с Украиной

Политолог Карасев заявил, что визит Нуланд стал прощанием Байдена с Украиной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев свидетельствует о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе. Такое мнение YouTube-каналу Politeka высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Администрация Байдена прощается со своими основными кураторскими проектами», — уточнил он. Политолог пояснил, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа США запустят процесс смены элит в Европе. При этом, даже если американцы поддержат на выборах действующего президента, «Госдеп будет другой», и Нуланд лишится своей должности.

Ранее выяснилось, что визит Нуланд оказался сюрпризом для Киева. Отмечалось, что в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.

О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества.

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      Марина Совина
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