Поездку Нуланд в Киев сочли прощанием Байдена с Украиной

Политолог Карасев заявил, что визит Нуланд стал прощанием Байдена с Украиной

Визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Киев свидетельствует о сворачивании проектов Вашингтона на Украине и в Европе. Такое мнение YouTube-каналу Politeka высказал директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Администрация Байдена прощается со своими основными кураторскими проектами», — уточнил он. Политолог пояснил, что в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа США запустят процесс смены элит в Европе. При этом, даже если американцы поддержат на выборах действующего президента, «Госдеп будет другой», и Нуланд лишится своей должности.

Ранее выяснилось, что визит Нуланд оказался сюрпризом для Киева. Отмечалось, что в ее официальном расписании на сайте Госдепа не говорилось о посещении республики.

О визите Нуланд в Киев стало известно 31 января. Как сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк, в республике у них были запланированы встречи с высшим руководством страны, ветеранами и представителями гражданского общества.