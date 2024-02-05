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10:50, 5 февраля 2024Бывший СССР

Власти Польши прослушивали переговоры Тихановской во время ее визитов в страну

Wyborcza: власти Польши прослушивали переговоры Тихановской во время ее визитов

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Переговоры экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихоновской прослушивались властями Польши во время ее визитов в страну. Об этом сообщила польская газета Wyborcza.

По данным издания, окружная прокуратура Варшавы начала расследование данного инцидента. Утверждается, что прослушка была установлена в одном из отелей польской столицы, когда у власти находилась партия «Право и справедливость». Журналисты отмечают, что наибольший интерес вызывали переговоры Тихановской с политиками, на тот момент состоявшими в оппозиции властям.

В числе причастных к делу указаны депутат Иоахим Брудзиньский и заместитель главы МВД Мачей Вонсик. В свою очередь, они отвергли обвинения в свой адрес.

Ранее Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил президенту республики Анджею Дуде проведением досрочных парламентских выборов. Он отметил, что пойдет на это, если президент Польши не подпишет принятый парламентом закон о бюджете.

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      Александр Курбатов
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