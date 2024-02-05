Власти Техаса расширят контроль над территорией вдоль границы с Мексикой

Губернатор Техаса Эббот: штат расширит контроль над территорией у Мексики

Власти штата Техас расширят контроль над территорией вдоль границы с Мексикой для сдерживания потоков нелегальных мигрантов. Об этом заявил губернатор штата Грэг Эббот в социальной сети X (бывший Twitter).

«Теперь мы расширяем данное усилие по контролю за еще большей территорией вдоль мексиканской границы», — написал политик.

Как подчеркнул Эббот, с момента, когда национальная гвардия штата Техас взяла под контроль парк у города Игл-Пасс, количество незаконных пересечений границы сократилось.

Ранее стало известно, что из штата Техас было вывезено более 100 тысяч нелегальных мигрантов в другие штаты. Большую часть перенаправленных мигрантов принял Нью-Йорк.