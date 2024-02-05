Вооруженный пистолетом рецидивист надкусывал продукты в российском магазине

Росгвардия: в Петербурге рецидивист угрожал пистолетом персоналу магазина

В Санкт-Петербурге Росгвардия задержала в супермаркете мужчину, который угрожал персоналу пистолетом и ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным силовиков, 5 февраля в магазине на Дачном проспекте сработала тревожная кнопка из-за вооруженного мужчины. По словам сотрудников магазина, он ходил вдоль витрин, надкусывал продукты и угрожал оружием. На кассе он согласился оплатить только часть испорченных товаров.

Прибывшие по вызову росгвардейцы доставили задержанного в отдел полиции. Там выяснилось, что мужчина — рецидивист. За свои 46 лет россиянин был неоднократно судим за кражу, хранение оружия и расправу. У него изъят пневматический пистолет МР-654К« и два ножа — складной и тычковый.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области четверо юношей похитили мужчину и держали его в заложниках в подвале, угрожая оружием.