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18:27, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме высказались о возможной блокировке VPN-сервисов в России весной

Депутат Горелкин усомнился в блокировке VPN-сервисов в России весной

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в беседе с «Лентой.ру» высказался о возможной блокировке VPN-сервисов в России весной 2024 года.

«Мои источники утверждают, что этого не будет», — сказал депутат.

При этом, по мнению парламентария, в стране необходима блокировка только тех VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.

Ранее о том, что в России с 1 марта 2024 года в России могут быть заблокированы VPN-сервисы, сообщила в ходе встречи с учениками школы №1 в Екатеринбурге глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина. Ее процитировала «Комсомольская правда».

До этого в Минцифры объясняли, по какому принципу в России будут блокироваться сервисы VPN. В ведомстве заявляли, что доступ будет ограничен только к тем из них, которые угрожают безопасности функционирования интернета.

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