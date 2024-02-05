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08:49, 5 февраля 2024Мир

В Китае писателя из Австралии приговорили к смертной казни с отсрочкой

В КНР писателя из Австралии Яна Хэнцзюня приговорили к казни с отсрочкой

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В КНР австралийского писателя китайского происхождения Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. Об этом сообщила глава МИД Австралии Пенни Вонг в соцсети X.

По ее словам, австралийские власти шокированы данным решением Пекина. Министр добавила, что высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений.

Яна Хэнцзюня задержали в Китае в 2019 году, когда он, прибыв в страну из США, перестал выходить на связь с друзьями и родственниками, а также появляться в соцсетях. Позднее стало известно, что власти КНР предъявили ему обвинения в шпионаже. Сообщалось, что Хэнцзюнь родился в Китае и работал сотрудником МИД страны. Затем он переехал в США, а после в Австралию, гражданином которой стал в 2002 году. Мужчина известен своими публикациями, в которых выступал за демократические реформы в Китае.

Ранее в Китае приговорили к казни экс-главу комитета Коммунистической партии КНР города Ханчжоу Чжоу Цзянъюна по обвинению в получении взятки в 182 миллиона юаней.

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      Марина Совина
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