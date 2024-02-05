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16:34, 5 февраля 2024Из жизни

Заведующая библиотекой рассказала о жизни «уволенного» кота Маркиза в новом доме

«Уволенный» из библиотеки Акинова кот Маркиз поселился в московской «однушке»

Фото: предоставлено Еленой Акиновой

Заведующая библиотекой в Строгино Елена Акинова приютила «уволенного» кота Маркиза в своей однокомнатной квартире. Он жил в учреждении №248-1 8,5 года, пока один из посетителей не оставил жалобу. Новый дом кот обрел перед Новым годом, сотрудники библиотеки приходят к нему в гости, пишет «360».

«Конечно у меня. Это же наша сыночка, наше солнышко родное!» — ответила Акинова на вопрос о местонахождении кота.

Фото: предоставлено Еленой Акиновой

Женщина поделилась с изданием фотографиями питомца. По снимкам видно, что животное чувствует себя хорошо в новом жилище.

Ранее «уволенному» из-за доноса коту Маркизу дали совет по трудоустройству. Его предложили чипировать и поставить на учет.

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      Александра Д Борисова
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