Жителям Германии предложили купить старый бункер на случай ядерной войны

В Германии продадут бункер времен ГДР с защитой от радиоактивных осадков

Жителям Германии предлагают купить участок с бункером времен ГДР, сообщает Bild.

Помещение оборудовано защитой от радиоактивных осадков. Его нынешний владелец Хайнц Фурманн планирует выручить за бункер миллион евро (98,6 миллионов рублей).

Участок с водой и электричеством площадью 35 тысяч квадратных метров включает ядерный бункер площадью 950 квадратных метров и классом защиты «C». Он находится в земле Мекленбург-Передняя Померания. Бункер также оборудован душем, туалетом и системой вентиляции.

Отмечается, что во времена ГДР в зданиях на участке официально располагалось почтовое отделение, однако это, вероятно, было фикцией. Владелец бункера же утверждает, что на его месте находилась станция прослушивания Штази. Фурманн предполагает, что бункер был построен для министра обороны ГДР Хайнца Хофмана, у которого рядом располагалась дача.

Ранее стало известно, что Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг занимается строительством подземного бункера на Гавайях.