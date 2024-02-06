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18:48, 6 февраля 2024Культура

Американский рэпер объяснил свой арест после получения трех «Грэмми»

Рэпер Killer Mike объяснил свой арест на церемонии «Грэмми» конфликтом с охраной
Killer Mike

Killer Mike. Фото: David Swanson / Reuters

Американский рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер), которого задержали сразу после того, как он получил три премии «Грэмми», объяснил свой арест. Слова музыканта приводит TMZ.

По словам артиста, это произошло из-за конфликта с охраной. «Много чего происходило, и возникла некоторая путаница относительно того, в какую дверь мне и моей команде следует войти. Нас встретила слишком рьяный охранник, но мы с командой уверены, что все подозрения с меня будут сняты», — сказал он.

Ранее стало известно, что Killer Mike задержали сразу после того, как музыкант получил три премии «Грэмми». Изначально сотрудник службы безопасности комплекса Crypto.com Arena, где проходила церемония, отметил, что причина задержания не имеет отношения к премии. Позже представитель полиции Лос-Анджелеса рассказал, артист был задержан за потасовку.

Killer Mike получил награды за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

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      Варвара Кошечкина
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