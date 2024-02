Американского рэпера задержали после получения трех «Грэмми»

Рэпера Killer Mike задержали на церемонии «Грэмми» после получения трех наград

Американского рэпера Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) задержали сразу после того, как музыкант получил три премии «Грэмми». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Изначально сотрудник службы безопасности комплекса Crypto.com Arena, где проходила церемония, отметил, что причина задержания не имеет отношения к премии. Позже представитель полиции Лос-Анджелеса рассказал, артист был задержан за потасовку. В настоящее время он допрашивается. Источник издания назвал произошедшее пустяком и добавил, что рэпер может быть освобожден позже этим вечером.

Killer Mike получил награды за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне Scientists & Engineers, а также за лучший рэп-альбом Michael.

Ранее стало известно, что американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Лучшей песней 2023 года признана композиция What Was I Made For?