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08:59, 6 февраля 2024Экономика

Аргентине предрекли колоссальный рост цен

ОЭСР: инфляция в Аргентине может достигнуть 250,6 % в 2024 году

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Рост потребительских цен в Аргентине в 2024 году может достигнуть колоссального уровня в 250,6 процента. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Нынешняя оценка экспертов на 93,5 процентных пункта превышает предыдущий прогноз, который был представлен в ноябре 2023 года. Аналитики объяснили пересмотр ожиданий «слабыми настройками макроэкономической политики в прошлом». На фоне рекордного роста цен суммарный объем производства в латиноамериканской стране может снизиться, а ВВП — сократиться на 2,3 процента к концу 2024 года.

При этом эксперты предрекают, что колоссальный рост цен в стране начнет постепенно замедляться после вступления в силу масштабных экономических реформ действующего президента Хавьера Милея. В 2025 году инфляция в Аргентине может снизиться до 64,7 процента, заключается в отчете Economic Outlook.

По итогам 2023 года инфляция в Аргентине достигла 211,4 процента, что оказалось худшим результатом более чем за 30 лет. Ранее Милей пообещал исполнить предвыборные обещания и «встряхнуть» экономику страны. Он подписал чрезвычайный указ о проведении более 300 реформ по либерализации экономики. Среди них — двукратное снижение числа министерств, сокращение энергетических и транспортных субсидий, а также заморозка всех инфраструктурных проектов.

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      Анатолий Акулов
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