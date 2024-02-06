Байден уклонился от предложения Трампа вступить с ним в публичные дебаты

Байден ответил на призыв Трампа провести дебаты фразой «ему нечем заняться»

Президент США Джо Байден уклонился от предложения бывшего американского лидера Дональда Трампа о проведении дебатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы я оказался на его месте, я бы тоже захотел вступить со мной в дебаты. Ему больше нечем заняться», — глава Белого дома.

Байден также прокомментировал перспективы одобрения в Конгрессе США обнародованного Сенатом компромиссного законопроекта о дополнительном финансировании, который объединяет ассигнования на охрану границы, помощь Украине и Израилю. Политик призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона поддержать данную инициативу.

Ранее Трамп рассказал, что жаждет дебатировать с Байденом в рамках предвыборной кампании. «О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — отметил политик. Так Трамп ответил на вопрос ведущего, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации.