Бывшие алкоголики рассказали о побудивших их бросить пить причинах

Люди, отказавшиеся от употребления спиртного, рассказали, что заставило их бросить пить. Причинами, побудившими их отказаться от вредной привычки, бывшие алкоголики поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одному из комментаторов потребовалось выйти на максимум потребления алкоголя, чтобы отказаться от него.

Я неделю пил по два литра водки в день. На седьмой день алкоголь кончился до открытия магазинов, и абстиненция была хуже, чем я мог себе представить. Сразу панические атаки. Я не владел руками и речью. Брат отвез меня к врачу, и я не смог написать свое имя в журнале регистрации. Тогда я достиг дна. Врач нашел мне рехаб с проживанием, и я трезв с 9 июня 2023 года. Но нужно было бросить задолго до этого snakenipples0402 пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что смог отказаться от вредной привычки, только когда понял причину своего пьянства. Он осознал, что ему нравится не алкоголь, а воспоминания о веселых днях юности, которые он приносит.

Тогда смех и приключения сопровождались бутылкой в руке, и я путал опьянение со счастьем. Потом я понял, что мне нужно создать новые значительные воспоминания без алкоголя. Я стал искать настоящие, трезвые приключения, создавать мои собственные воспоминания, чистые и яркие printerNinja пользователь Reddit

Другому автору понадобилось проснуться под мостом и пережить потерю друга, чтобы понять, что пора завязывать с алкоголем.

Я проснулся и отправился в реабилитационный центр. Пока я был там, моего лучшего друга не стало в результате пьяной автокатастрофы. Я гулял по местам, где мы с ним тусовались, и услышал его голос: «Я горжусь тем, что ты стараешься сделать. Просто продолжай». И я продолжил. Мне помогали многие люди, кого-то я просил, кого-то нет IllustratorOk1774 пользователь Reddit

Ранее женщины, столкнувшиеся с домогательствами и неэтичным поведением незнакомцев во время переписки, рассказали о своем опыте на Reddit. Одна из пользовательниц вспомнила, как сделала пост о своих туфлях на странице для высоких женщин и получила неожиданную реакцию в директе.