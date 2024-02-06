Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:16, 6 февраля 2024Забота о себе

Бывшие алкоголики рассказали о побудивших их бросить пить причинах

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Люди, отказавшиеся от употребления спиртного, рассказали, что заставило их бросить пить. Причинами, побудившими их отказаться от вредной привычки, бывшие алкоголики поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одному из комментаторов потребовалось выйти на максимум потребления алкоголя, чтобы отказаться от него.

Я неделю пил по два литра водки в день. На седьмой день алкоголь кончился до открытия магазинов, и абстиненция была хуже, чем я мог себе представить. Сразу панические атаки. Я не владел руками и речью. Брат отвез меня к врачу, и я не смог написать свое имя в журнале регистрации. Тогда я достиг дна. Врач нашел мне рехаб с проживанием, и я трезв с 9 июня 2023 года. Но нужно было бросить задолго до этого

snakenipples0402пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что смог отказаться от вредной привычки, только когда понял причину своего пьянства. Он осознал, что ему нравится не алкоголь, а воспоминания о веселых днях юности, которые он приносит.

Тогда смех и приключения сопровождались бутылкой в руке, и я путал опьянение со счастьем. Потом я понял, что мне нужно создать новые значительные воспоминания без алкоголя. Я стал искать настоящие, трезвые приключения, создавать мои собственные воспоминания, чистые и яркие

printerNinjaпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все» Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
«Ты, кусок дерьма, расскажешь мне все»Как легендарный детектив оказался злодеем, отправившим толпы невиновных за решетку
18 ноября 2022
«Страшный он был — настоящий садист» Как в 1980-х банда майора милиции ограбила главную киностудию СССР
«Страшный он был — настоящий садист»Как в 1980-х банда майора милиции ограбила главную киностудию СССР
20 ноября 2022
«Он всегда носил с собой отраву» Как самый известный маньяк Англии помешался на ядах и начал травить всех, с кем общался
«Он всегда носил с собой отраву»Как самый известный маньяк Англии помешался на ядах и начал травить всех, с кем общался
20 ноября 2022

Другому автору понадобилось проснуться под мостом и пережить потерю друга, чтобы понять, что пора завязывать с алкоголем.

Я проснулся и отправился в реабилитационный центр. Пока я был там, моего лучшего друга не стало в результате пьяной автокатастрофы. Я гулял по местам, где мы с ним тусовались, и услышал его голос: «Я горжусь тем, что ты стараешься сделать. Просто продолжай». И я продолжил. Мне помогали многие люди, кого-то я просил, кого-то нет

IllustratorOk1774пользователь Reddit

Ранее женщины, столкнувшиеся с домогательствами и неэтичным поведением незнакомцев во время переписки, рассказали о своем опыте на Reddit. Одна из пользовательниц вспомнила, как сделала пост о своих туфлях на странице для высоких женщин и получила неожиданную реакцию в директе.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Карлсон заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным

      Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории

      Байден заявил об отчаянном положении Украины

      Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

      Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

      На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

      Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

      Байдена обвинили в подрыве авторитета США

      Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше