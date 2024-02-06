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05:00, 6 февраля 2024Забота о себе

Женщины вспомнили самые мерзкие личные сообщения от незнакомцев

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Женщины, столкнувшиеся с домогательствами и неэтичным поведением незнакомцев во время переписки, рассказали о своем опыте. Самые мерзкие личные сообщения они вспомнили в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна из пользовательниц рассказала, как сделала пост о своих туфлях на странице для высоких женщин, и получила неожиданную реакцию в директе.

«Наступи на меня и поговори со мной по-немецки», — что-то такое ужасное мне пришло, и потом я закрыла возможность присылать мне личные сообщения

schwarzmalerinпользовательница Reddit

Обсудили женщины и другие внезапные эротические фантазии, которыми с ними делились незнакомцы.

«У меня есть горячий суп для твоих туалетных органов»

XEssentialCryIceIsпользовательница Reddit
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Также один незнакомец спросил девушку, когда она родилась, не в определенную ли дату.

Я сказала, что нет, а он заявил, что это день рождения его мамы, которой уже нет на этом свете, и он должен был убедиться, что я не ее реинкарнация

BoysenberryAwkward76пользовательница Reddit

Ранее женщины рассказали, какие сюрпризы принесло им близкое знакомство с мужчинами. Многие признались, что их удивила глубокая эмоциональная связь, которая может связывать даже внешне суровых мужчин с их друзьями.

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      Александра Лисица
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