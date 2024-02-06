Чихуахуа облизала хозяина и едва его не погубила

Daily Mail: на Канарских островах чихуахуа заразила хозяина опасными бактериями

На Канарских островах, Испания, чихуахуа едва не погубила хозяина, облизав его. Об этом сообщает Daily Mail.

У 71-летнего мужчины внезапно появились странные симптомы: диарея и высокая температура. Спустя неделю он начал задыхаться и кашлять желтой слизью. После этого ему пришлось обратиться к врачу. В ходе обследования на его рентгеновском снимке заметили затемнение в правом легком. У пациента диагностировали воспаление легких, осложненное септическим шоком.

Анализы крови показали, что причиной было заражение опасной бактерией Pasteurella multocida, переносчиками которой часто являются домашние животные. Обычно она попадает в организм, когда зараженный питомец кусает или царапает человека. Результатом, как правило, становится не пневмония, а воспаление мягких тканей.

Врачи предположили, что пациент подхватил инфекцию от своей собаки породы чихуахуа. Однако мужчина отметил, что пес не кусал и не царапал его. По мнению медиков, даже в этом случае остаются шансы на заражение: оно могло произойти, если собака лизала хозяина.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании подхватила тяжелую инфекцию из-за царапины, полученной на рыбалке. Женщина поскользнулась и упала, в результате чего нейлоновая леска, которая находилась у нее в кармане, воткнулась в ее ногу.