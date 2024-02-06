Девушка нашла способ заработать на небритых подмышках

Канадская художница Кэндис Синтия нашла способ заработать на небритых подмышках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В опубликованном видео девушка решила ответить на негативные высказывания хейтеров по поводу этой особенности ее внешности. «Почему вы гордитесь вашими волосами под мышками?» — гласил комментарий на скриншоте, которым она сопроводила ролик.

Синтия заявила, что специально отрастила волосы. «Я была матерью-одиночкой с инвалидностью и изо всех сил пыталась понять, что мне делать, чтобы обеспечить себя и своего ребенка. После того как я поделилась фотографиями своих волос на теле в соцсетях, у меня появилось много подписчиков. Это позволило мне создать фан-страницу и начать ее монетизировать», — объяснила она.

Кроме того, инфлюэнсерша, чей блог в настоящий момент насчитывает 106,6 тысячи подписчиков, отметила, что такой опыт оказался для нее очень полезным. «Это позволило мне погрузиться в самую глубокую и темную часть меня и научиться любить даже эти части тела», — призналась Синтия.

В августе испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour. Исполнительница позировала для глянца в лиловом платье с пайетками и на тонких бретелях болгарского модного бренда Bogdar. При этом звезда подняла руки к голове, продемонстрировав растительность на теле.