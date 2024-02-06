Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:12, 6 февраля 2024Ценности

Девушка нашла способ заработать на небритых подмышках

Кадр: @CANDACE.CYNTHIA / TikTok

Канадская художница Кэндис Синтия нашла способ заработать на небритых подмышках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В опубликованном видео девушка решила ответить на негативные высказывания хейтеров по поводу этой особенности ее внешности. «Почему вы гордитесь вашими волосами под мышками?» — гласил комментарий на скриншоте, которым она сопроводила ролик.

Синтия заявила, что специально отрастила волосы. «Я была матерью-одиночкой с инвалидностью и изо всех сил пыталась понять, что мне делать, чтобы обеспечить себя и своего ребенка. После того как я поделилась фотографиями своих волос на теле в соцсетях, у меня появилось много подписчиков. Это позволило мне создать фан-страницу и начать ее монетизировать», — объяснила она.

Кроме того, инфлюэнсерша, чей блог в настоящий момент насчитывает 106,6 тысячи подписчиков, отметила, что такой опыт оказался для нее очень полезным. «Это позволило мне погрузиться в самую глубокую и темную часть меня и научиться любить даже эти части тела», — призналась Синтия.

В августе испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour. Исполнительница позировала для глянца в лиловом платье с пайетками и на тонких бретелях болгарского модного бренда Bogdar. При этом звезда подняла руки к голове, продемонстрировав растительность на теле.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Нижнем Тагиле дети мигрантов избили девочку. Мэр назвал это рядовым событием, а потом пожаловался на угрозы

      Иностранец пытался задушить российскую подругу и попал в СИЗО

      В Белом доме заявили о неспособности поддержать Украину без одобрения Конгресса

      Женщина заметила мужа на селфи до знакомства и пришла в ужас

      Аналитики Центробанка назвали снижение инфляции неустойчивым

      Пассажира поймали в аэропорту Европы с 1,4 миллиона евро в чемоданах

      Оценена готовность российских дзюдоистов к участию в ОИ в нейтральном статусе

      Назван улучшающий память и умственные способности напиток

      Глава МАГАТЭ провел встречу с Зеленским перед визитом на Запорожскую АЭС

      Мошенник вымогал деньги у россиянина под предлогом защиты от рейдерского захвата

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше