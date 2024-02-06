Глава администрации Авдеевки признал проникновение российских войск

Глава администрации Авдеевки Барабаш признал проникновение российских войск

Глава подконтрольной Украине военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш признал проникновение российских войск в город. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телемарафона.

Барабаш сообщил, что российские войска проходят оборонительную линию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и забираются вглубь города с последующими боями. При этом, по его словам, речь идет о якобы единичных проникновениях разведывательных групп.

Глава администрации Авдеевки также заявил, что подразделения ВСУ продолжают держать линию фронта, несмотря на сложные условия и давление российских военных.

2 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил во время заседания Ставки президенту Украины Владимиру Зеленскому о сложном положении украинских войск под Авдеевкой.

Ранее газета The New York Times заявила о наиболее слабом положении украинской армии с лета 2022 года. Журналисты газеты полагают, что падение Авдеевки стало бы самой значительной победой российских войск с момента падения Артемовска.