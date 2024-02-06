Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:38, 6 февраля 2024Бывший СССР

Названы главные проблемы обороны ВСУ

Полковник Кошкин: у России есть инициатива по всей линии соприкосновения с ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

У России есть инициатива по всей линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ), в частности, большие проблемы для Киева наблюдаются на харьковском направлении, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, Украине также будет тяжело переходить к полной обороне ввиду большого количества требуемых ресурсов. Эти главные проблемы специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«ВСУ везде тяжело. На харьковском направлении мы усилились и видим перспективы, есть хорошие стратегические и тактические планы. У нас есть инициатива по всей линии боевого соприкосновения, мы продолжаем быть активными. Украины пока упирается в поставки боеприпасов. Кроме того, как говорят наши специалисты, чувствуется, что большинство военнослужащих в рядах ВСУ — новые, необученные, немотивированные», — сказал военный.

По мнению Кошкина, ВСУ также будет тяжело полностью перейти к стратегической обороне ввиду большого объема требуемых средств.

«Опыт показывает, что, как правило, они сильны врываются в землю. Наверное, дана такая команда. Но есть такая особенность, что, когда люди переходят к обороне, требуется большая работа в плане поднятия морального духа», — добавил полковник.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выбить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Считается, что с этого направления украинские военные очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Самолет с Татьяной Тарасовой и фигуристами попал в аварию в российском аэропорту. Что стало причиной ЧП?

      В США раскрыли позицию Залужного на поле боя

      ВСУ атаковали дроном с детонацией российский город Губкин

      Названы продаваемые быстрее всего машины с пробегом

      Названы главные проблемы обороны ВСУ

      В США задержали поставку «летающей парты» для ВВС

      Названы самые популярные зарубежные направления для отдыха у россиян

      В Госдепе грубо отреагировали на вопрос о теракте с ИЛ-76

      Сунак заявил о готовности Британии отразить нападение России

      Девушка получила от незнакомца странное и неприятное видео и испугалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше