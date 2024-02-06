Названы главные проблемы обороны ВСУ

Полковник Кошкин: у России есть инициатива по всей линии соприкосновения с ВСУ

У России есть инициатива по всей линии боевого соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ), в частности, большие проблемы для Киева наблюдаются на харьковском направлении, заявил военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, Украине также будет тяжело переходить к полной обороне ввиду большого количества требуемых ресурсов. Эти главные проблемы специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«ВСУ везде тяжело. На харьковском направлении мы усилились и видим перспективы, есть хорошие стратегические и тактические планы. У нас есть инициатива по всей линии боевого соприкосновения, мы продолжаем быть активными. Украины пока упирается в поставки боеприпасов. Кроме того, как говорят наши специалисты, чувствуется, что большинство военнослужащих в рядах ВСУ — новые, необученные, немотивированные», — сказал военный.

По мнению Кошкина, ВСУ также будет тяжело полностью перейти к стратегической обороне ввиду большого объема требуемых средств.

«Опыт показывает, что, как правило, они сильны врываются в землю. Наверное, дана такая команда. Но есть такая особенность, что, когда люди переходят к обороне, требуется большая работа в плане поднятия морального духа», — добавил полковник.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось выбить ВСУ с территории карьера на северо-востоке Авдеевки. Считается, что с этого направления украинские военные очень часто обстреливали Донецк и Ясиноватую.