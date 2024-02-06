Губернатор Севастополя показал последствия взрыва в городе

Глава Севастополя Развожаев опубликовал фото последствий взрыва газа в доме

Последствия взрыва газа в жилом доме в Севастополе попали на фото. Кадры выложил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

На опубликованных чиновником снимках видно, что от взрыва пострадал четырехэтажный дом — в пострадавшей квартире с одной стороны оказалось полностью выбито окно, с другой в той же квартире была повреждена часть несущей стены.

Взрыв разбросал обломки по всему двору, покрыл припаркованные под окнами автомобили слоем пыли, также на них упали куски камня.

Также Развожаев сообщил, что на первом этаже находится пустое неработающее помещение, где ранее располагалось кафе.

О взрыве в жилом доме стало известно утром 6 февраля. Информация о пострадавших уточняется, спасатели уже эвакуируют жителей верхнего этажа здания.