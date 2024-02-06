Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:32, 6 февраля 2024Россия

Губернатор Севастополя показал последствия взрыва в городе

Глава Севастополя Развожаев опубликовал фото последствий взрыва газа в доме

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Последствия взрыва газа в жилом доме в Севастополе попали на фото. Кадры выложил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

На опубликованных чиновником снимках видно, что от взрыва пострадал четырехэтажный дом — в пострадавшей квартире с одной стороны оказалось полностью выбито окно, с другой в той же квартире была повреждена часть несущей стены.

Взрыв разбросал обломки по всему двору, покрыл припаркованные под окнами автомобили слоем пыли, также на них упали куски камня.

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Также Развожаев сообщил, что на первом этаже находится пустое неработающее помещение, где ранее располагалось кафе.

О взрыве в жилом доме стало известно утром 6 февраля. Информация о пострадавших уточняется, спасатели уже эвакуируют жителей верхнего этажа здания.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР заявили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком

      ФСБ ликвидировала нарколабораторию с украинским участием в российском городе

      США выразили готовность выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц ради помощи Киеву

      Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

      Объяснены неврологические последствия вирусных инфекций

      Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Москвы

      В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

      Появились подробности о взрыве газа в Севастополе

      Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию

      Стало известно о планах Зеленского отправить в отставку заместителей Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше