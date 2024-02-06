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15:46, 6 февраля 2024Интернет и СМИ

Информацию о планах Индии дистанцироваться от России опровергли

В России опровергли информацию о планах Индии дистанцироваться от Москвы

Фото: Danish Ismail / Reuters

В России опровергли информацию СМИ о планах Индии дистанцироваться от Москвы.

В январе Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Россия сорвала поставки оружия из-за проведения специальной военной операции (СВО) На Украине. Собеседники агентства рассказали, что индийские партнеры рассчитывают укрепить связи с западными странами.

Источники Reuters заявили, что Россия предложила Индии поставки современных вертолетов и истребителей, а также открыть совместное производство, однако власти Индии склоняются к закупкам оружия у США, отмечает агентство.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев опроверг информацию о срыве поставок систем ПВО С-400 Индии. По его словам, контракт исполняется в согласованные сторонами сроки.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя публикацию Reuters о желании Индии дистанцироваться от России, заявил, что страна по-прежнему заинтересована в сотрудничестве с Москвой. «У нас такой информации нет. Это все на совести Reuters. Наши индийские партнеры, как и прежде, заинтересованы в сотрудничестве, в том числе по этой линии», — сказал он.

В марте 2023 года в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира говорилось, что Россия по-прежнему выступает главным поставщиком оружия в Индию.

Информация о том, что Индия отказывается от российского оружия, получила широкое распространение в СМИ. Ряд изданий при этом опубликовали опровержение этих данных.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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