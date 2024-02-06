Иностранец пытался задушить российскую подругу и попал в СИЗО

На Урале суд арестовал иностранного студента за избиение экс-подруги

В Екатеринбурге суд арестовал 25-летнего студента Уральского федерального университета Джафара Канаана из Ирака за избиение бывшей подруги Дарьи Зарубиной. Об этом E1.ru сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Молодой человек отправлен в СИЗО до 31 марта. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, за которое грозит до 11 лет лишения свободы.

Потерпевшая, 21 летняя жительница Ханты-Мансийска Дарья Зарубина, полтора года встречалась с Джафаром, а после они расстались. Однако он стал преследовать экс-подругу и угрожать ей. 15 ноября иностранец набросился на Дарью в подъезде дома, душил и избивал.

2 февраля сообщалось, что в Московской области по ходатайству следствия суд отправил в СИЗО 56-летнего россиянина, обвиняемого в покушении на жизнь экс-супруги. Он избил ее, нанес несколько ножевых ран, а затем выстрелил из револьвера. Раненая женщина вместе с ребенком смогла выбежать из квартиры.

