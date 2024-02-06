Среда обитания
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10:31, 6 февраля 2024Среда обитания

Извержение унитаза в российском городе попало на видео

Квартиру в Зеленограде затопило из-за поломки унитаза

Квартиру в одном из жилых домов Зеленограда затопило из-за поломки сантехники. Извержение унитаза попало на видео, опубликованное «Инфопорталом Зеленограда».

На ролике можно увидеть, как мыльная вода быстрыми толчками выплескивается из унитаза. На полу ванной комнаты скопилось большое количество жидкости и пены, содержимое унитаза начало проникать в соседнее помещение.

Собственники квартиры вызвали сотрудников аварийных служб, однако помощь приехала слишком поздно. «Пришли, посмотрели, когда уже все убрали. Говорят, самоустранение произошло, и уехали! Никаких версий и ноль мыслей! Я в шоке!» — написал автор видео.

Ранее в Рыбинске квартиру многодетной семьи затопило фекалиями из-за промерзшей канализации. К заморозке труб привело отключение воды и отопления в доме.

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      Александра Качан
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