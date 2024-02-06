Силовые структуры
За призывы к терроризму объявлен в розыск российский банкир
Россия объявила в международный розыск банкира Конаныхина за терроризм
Россия объявила в международный розыск банкира Александра Конаныхина за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.
Ему заочно предъявлены обвинения в совершении уголовно наказуемого деяния, подпадающего под статью 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Он скрывается от следствия за границей.
Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бизнесмена.
В 2007 году сообщалось, что Конаныхин получил политическое убежище в США.
Он один из первых банкиров постсоветской России. Известен как владелец Всероссийского биржевого банка.