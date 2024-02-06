За призывы к терроризму объявлен в розыск российский банкир

Россия объявила в международный розыск банкира Конаныхина за терроризм

Россия объявила в международный розыск банкира Александра Конаныхина за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Ему заочно предъявлены обвинения в совершении уголовно наказуемого деяния, подпадающего под статью 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Он скрывается от следствия за границей.

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бизнесмена.

В 2007 году сообщалось, что Конаныхин получил политическое убежище в США.

Он один из первых банкиров постсоветской России. Известен как владелец Всероссийского биржевого банка.