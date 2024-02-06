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18:12, 6 февраля 2024Силовые структуры

За призывы к терроризму объявлен в розыск российский банкир

Россия объявила в международный розыск банкира Конаныхина за терроризм

Фото: YuryKara / Shutterstock / Fotodom

Россия объявила в международный розыск банкира Александра Конаныхина за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Ему заочно предъявлены обвинения в совершении уголовно наказуемого деяния, подпадающего под статью 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Он скрывается от следствия за границей.

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бизнесмена.

В 2007 году сообщалось, что Конаныхин получил политическое убежище в США.

Он один из первых банкиров постсоветской России. Известен как владелец Всероссийского биржевого банка.

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      Любовь Ширижик
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