В Конгрессе США предложили отправлять проукраинских политиков воевать за Украину

Конгрессвумен Луна предложила обязать призывающих к войне политиков воевать

Член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна на фоне одобрения пакета военной помощи Украине предложила обязать своих коллег-законодателей и всех политиков, призывающих к использованию американских войск вне территории Соединенных Штатов, воевать вместе с ними. Соответствующее сообщение опубликовано в социальной сети X.

«В честь [лидера демократов в Палате представителей] Чака Шумера я представлю законопроект, который потребует, чтобы любой политик, выступающий за отправку американских войск в Украину, был обязан сражаться на линии фронта вместе с ними», — анонсировала конгрессвумен меры, нацеленные против призывающих к войне политиков, в том числе проукраинских сенаторов и членов Палаты представителей.

Ранее республиканец от штата Луизиана и спикер Палаты представителей Майк Джонсон раскритиковал пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей. Он подчеркнул, что в случае, если законопроект дойдет до Палаты представителей, он обречен на провал.

«Этот законопроект оказался даже хуже, чем мы ожидали, он даже не приблизится к тому, чтобы положить конец катастрофе на границе, созданной президентом [США Джо Байденом]», — заявил Джонсон.