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21:16, 6 февраля 2024Среда обитания

На Крым обрушился ураган

Крымчане застали штормовой ветер силой до 32 метров в секунду
СюжетУраган в Крыму

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Ночью крымчане застали ураган. Порывы ветра достигали 32 метров в секунду, сообщила в своем Telegram-канале мэр Ялты Янина Павленко.

По сведениям градоначальницы, жители обратились к спасателям более 200 раз. Штормовой ветер снес крыши и повалил опоры освещения. Нарушений водо- и газоснабжения зафиксировано не было.

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По подсчетам властей, из-за разгула стихии в городе рухнули 25 деревьев, некоторые — вырвало с корнем. Сильного ветра, в частности, не выдержал кедр, возраст которого оценивается в два с половиной века. Из-за непогоды закрыт Никитский ботанический сад, передавали РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом дендрологии, цветоводства и ландшафтной архитектуры Александра Шармагия. Ураган повредил кипарисы и гималайские кедры.

Ураган обрушился и на Дагестан, оставив без света более 200 тысяч жителей. Из-за снежной бури перекрыли несколько республиканских автодорог. Сход лавины заблокировал Цунтинский район в высокогорье.

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      Виктория Клабукова
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